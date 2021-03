OM : une première bombe fait éclater le duo Longoria - Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On n’a sans doute pas encore fini de parler de l’affaire Pol Lirola - Leonardo Balerdi. Alors que l'OM pensait traverser une période plus calme pendant la trêve internationale, la fête illégale organisée par les deux Espagnols ces derniers jours en Catalogne passe mal en interne.

Dans son édition du jour, La Provence révèle ainsi que du côté du club, on a que très modérément apprécié la nouvelle. Notamment parmi les têtes pensantes en haut lieu. Si aucun nom n’est dévoilé par le quotidien régional, le tandem Pablo Longoria – Jorge Sampaoli ferait partie de ceux qui ont le moins goûté à cette petite escapade en pleine crise sanitaire.

Sampaoli veut que Longoria agisse

« Ils n'ont pas vraiment apprécié cet écart de conduite, et c'est un doux euphémisme, assurent nos confrères. Les deux dirigeants ne devraient pas manquer de l'indiquer aux fautifs. » Par ailleurs, L’Équipe a tenté de joindre les joueurs concernés mais ni l’OM ni ces derniers n’ont souhaité apporter de précisions à cette affaire. Lirola et Balerdi doivent reprendre normalement l’entraînement aujourd’hui avec le reste du groupe avant d'être peut-être placés à l'isolement et un possible forfait contre le Dijon FCO (dimanche, 21h). Ambiance...