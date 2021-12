OM : une première bonne nouvelle pour janvier ?

Zapping But! Football Club

Du mal, certes, mais de bons résultats. Et en dépit d'une défaite à domicile, contre Brest, l'OM a su, depuis, s'imposer sur la pelouse du RC Strasbourg, dimanche. Et s'installer à la seconde place du championnat. Constat clair, les joueurs de Sampaoli éprouvent du mal physiquement et semblent se contenter de jouer plus bas.

Un coup de pompe constaté par Ludovic Obraniak, sur l'Equipe TV, qui se veut toutefois très optimiste pour la suite de la saison. Propos retranscrits par coeur marseillais. "Ca va revenir à un moment ou à un autre. Marseille n’aurait pas pu tenir comme ça sur l’ensemble de la saison. Ce n’était pas possible de jouer à fond. Sampaoli sait s’adapter à la forme de son groupe et au contexte du moment. Car son équipe est fatiguée.

Donc jouer en reculant d’un cran, c’est un signe d’intelligence. Le groupe va faire du frais pendant la trêve hivernale, et ça va repartir sur le même projet de jeu du début de saison en janvier, car les mecs ont juste besoin de recharger les batteries en cette fin d’année. Cet OM défensif, je pense que c’est éphémère."