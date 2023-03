OM : une promesse non tenue à l'origine du malaise Guendouzi ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

La saison passée, Mattéo Guendouzi était le titulaire inamovible de Jorge Sampaoli. Arrivé à l'été 2021, le milieu de terrain avait joué les 56 matches de la saison, en débutant 52. Après l'arrivée d'Igor Tudor, son statut d'intouchable n'a pas été remis en cas dans un premier temps. Mais depuis le début de l'année 2023, le Croate n'hésite plus à le sortir de l'équipe voire à le sortir dès la pause, comme à Clermont (2-0) ou à Rennes (1-0). Et pour cause, toujours positionné trop haut sur le terrain, il court dans le vide et n'est efficace ni au niveau offensif ni à la récupération.

Une impression de malaise se dégage de sa situation, sanctionnée par une non-convocation en équipe de France pour la prochaine quinzaine internationale. Interrogé par Football Club de Marseille, un proche de Guendouzi a fait une révélation : une promesse (faite par Longoria ? Par Tudor ?) concernant son positionnement n'aurait pas été tenue. « Il ne lâche pas et reste affûté physiquement et mentalement. Il s’entraîne sans ciller… Il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes, ses automatismes, et où il a su se montrer performant. » Mais cela impliquerait de sortir Valentin Rongier ou Jordan Veretout du onze...