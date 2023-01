OM : une recrue estivale fait mieux que Payet et Sanchez

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Grâce à ces deux nouvelles réalisations, le piston droit en est maintenant à 8 assists depuis le début de la saison avec l'OM, toutes compétitions confondues. En plus de son but marqué contre Angers en octobre dernier, Jonathan Clauss a été décisif à neuf reprises cette saison. Ce qui fait tout simplement de lui le joueur le plus décisif de l'équipe, devant Alexis Sanchez (7 buts), Mattéo Guendouzi (3 buts, 2 assists) et Dimitri Payet (2 buts, 3 passes décisives).

Pour résumer

Le piston droit de l'OM, Jonathan Clauss, est le Marseillais le plus décisif cette saison (buts et passes décisives) devant Alexis Sanchez et Dimitri Payet, avec 8 passes décisives et un but toutes compétitions confondues.