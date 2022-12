OM : une recrue de Longoria rassure sur le cas Tudor

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dans quelques jours, l'OM fera son grand retour en Ligue 1. Au programme pour les Marseillais, la réception de Toulouse au stade Vélodrome (jeudi, 21 heures). Les joueurs d'Igor Tudor vont poursuivre leur quête du podium, eux qui sont pour l'instant positionnés sur la quatrième place du classement. Une première partie de saison marquée par de nouvelles méthodes, celles du technicien croate. Jonathan Clauss a tenu a éclaircir les choses sur le caractère d'Igor Tudor, alors que certains échos ont fait état de méthodes très dures plus tôt dans la saison.

« C’est quelqu’un de très gentil, de très diplomate »

Dans un entretien à Foot Mercato, le piston droit olympien s'est livré sur son coach. « Il est taquin, pas toujours dans le mauvais sens ! Lors de l’entraînement, il peut te piquer pour te pousser, il aime bien cela. Mais il a aussi un autre côté. Il fait parfois deux ou trois petites blagues pour détendre l’atmosphère. C’est un père super strict avec ses enfants parce qu’il veut le meilleur d’eux-mêmes », a expliqué Jonathan Clauss, lui qui a posé ses valises à l'OM l'été dernier.

« Mais au-delà de ça, en sortant du contexte football, c’est quelqu’un de très gentil, de très diplomate. Il a beaucoup de leçons de vie à nous donner sur les choses qu’il a vécues et que nous n’avons pas forcément vécues. Parfois il nous fait des petites remarques de dix ou quinze minutes sur la vie, de comment les choses se passent. Il parle de côté presque psychologique. Il parle de la vie, de penser autrement, de voir plus large. Il ne veut pas qu’on soit pas borné, mais qu’on voit large et loin ».