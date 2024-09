OM : Maupay s'enflamme sur la passion marseillaise et revient sur son chambrage de l'OL

Pas nouveau, certes, mais toujours un facteur essentiel pour les joueurs qui portent le maillot de l'OM. Une passion unique en France et des milliers de supporters qui peuvent, surtout en cas de bons résultats, vous porter tout au long de la saison.

Neal Maupay, passé par l'OGC Nice, l'ASSE et la Premier League, a confié à nos confrères de La Provence à quel point il était sidéré par la passion des supporters marseillais.

"Je n'ai jamais vu un engouement pareil. De l'extérieur, on sait ce que ça représente, mais on le réalise vraiment une fois qu'on porte ce maillot et ce blason. Je ne crois pas pouvoir vivre beaucoup d'autres ambiances dans ma vie comme celle face à Nice, le soir des 125 ans du club. Mais même en dehors du stade et du centre d'entraînement, peu importe où tu vas, tout le monde supporte l'OM. Dans mes anciens clubs, je croisais des supporters, mais ici il n'y a pas une personne qui ne regarde pas les matchs ou qui ne va pas au stade. Je trouve ça fou. Ça démontre la ferveur et la passion autour de ce club."