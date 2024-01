OM : une recrue va jouer les ambassadeurs à la CAN

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Comme son compatriote Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr n'est pas franchement une réussite pour Pablo Longoria depuis son arrivée à Marseille. Le Sénégalais ne compte que 4 buts et 2 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, mais cela ne l'empêche pas de se sentir bien à l'OM comme il le soutient dns un entretien à RMC, ce mardi. "Maintenant, peu importe où je vais, je porte le drapeau de l’OM, a-t-il expliqué, lui qui s'apprête à disputer la CAN. Le Sénégal, la CAN, la Coupe du monde : je porte le maillot de l’OM. Maintenant, c’est dans le sang."

Sarr : "On est une famille"

"Et à l'ancien messin d'ajouter... "On est une famille. Quand on arrive, on dirait que ça fait longtemps qu’on la connaît. On fait des blagues, comme en famille."

