OM : une sévère défaite à Nice et un triste record ancestral égalé

Bien malin celui qui aurait pu imaginer un tel score. Surtout à Marseille, après quelques minutes de jeu, alors que l'OM venait d'ouvrir le score face à l'OGC Nice et semblait se diriger vers une qualification en demi-finale de la Coupe de France. On connaît pourtant la suite avec quatre buts inscrits par les joueurs de Christophe Galtier et le dernier carré de la compétition rejoint par l'OGCN, qui affrontera Versailles dans quelques jours.

Au terme de la rencontre, le statisticien bien connu, Opta Jean, a ressorti une date qui fait mal aux supporters phocéens. Voir l'OM se faire battre par trois buts d'écart alors qu'il avait ouvert le score, il faut remonter à l'année....1978 et une défaite contre le Paris Saint-Germain, de surcroît. La totale pour les Marseillais, en somme.

3 - Marseille a perdu par 3+ buts d'écart après avoir ouvert le score pour la 1re fois toutes compétitions confondues depuis le 8 janvier 1978 contre Paris (1-5). Oups. pic.twitter.com/WjLTEmUmML — OptaJean (@OptaJean) February 9, 2022