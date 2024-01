OM : une solution au rabais pour remplacer Kondogbia ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Geoffrey Kondogbia est encore sur le flanc. « Hier, il a pris un coup. Il a serré les dents. Avant le match, c’était plus non que oui. On va faire le point après le match », a analysé Gennaro Gattuso en conférence de presse d’après match. En attendant d’en savoir plus que la nature de cette blessure et l’éventuelle durée de son indisponibilité, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour le coach de l'OM.

Un remplaçant venu du centre de formation

Au milieu de terrain, l’OM est handicapé par de nombreuses absences. Selon RMC Sport, le technicien italien va devoir certainement composer avec des jeunes du centre de formation pour faire tourner lors des prochains rendez-vous. Et en janvier, le calendrier du club phocéen est particulièrement chargé.

