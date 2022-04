OM : une triste date va encore faire polémique

Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Peut-être ne le savez-vous pas encore. Mais l’OM, qui a éliminé hier le PAOK Salonique en allant s'imposer en Grèce (1-0), affrontera le club du Feyenoord Rotterdam en demi-finale de Conference League, avec un match retour prévu au stade Vélodrome le 5 mai. Une triste date ancrée dans les mémoires et ce en raison du drame de Furiani, en 1992, avec l'effondrement d'une tribune et dix-huit morts comptabilisés avant une demi-finale de Coupe de France opposant Bastia à l'OM.

Depuis, et c'est une heureuse initiative, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi afin qu'aucun match de football professionnel ne soit organisé le 5 mai en France. Problème, cela ne s’applique pas aux affiches européennes et à moins d'une décision de l’UEFA, dans les prochains jours, la demi-finale retour de Conference League entre l’OM et Feyenoord se jouera bel et bien le 5 mai.

Pour résumer L'OM, qualifié en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, recevra au Vélodrome les Néerlandais de Feyenoord le 5 mai prochain. Une triste date pour un souvenir vivace : la tragédie de Furiani. Aucun match, en France, n'est désormais prévu à cette date, mais l'UEFA n'a pas les mêmes consignes.

Benjamin Danet

Rédacteur