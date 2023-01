OM : une vedette débarque et a déjà rhabillé une partie du vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM a fait un heureux. Vendredi à minuit pile, le club phocéen a officialisé un partenariat avec le label musical D’or et de platine, label emblématique du rappeur marseillais JuL. Dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome, et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot de ses équipes professionnelles.

Podcast Men's Up Life

JuL était en formation à l'OL

Invité à commenter cette collaboration qui s’annonce alléchante, le rappeur marseillais est comme dans un rêve. « C'est un rêve de gosse d'être avec l'OM, a-t-il savouré dans La Provence. J'étais en formation dans ce club, j'ai ramassé les ballons et j'ai fait la sécurité. Je suis fier de tous les joueurs qui portent mon logo, et particulièrement de Guendouzi, Payet, Rongier, Harit et Gueye. Mais mes idoles dans l'histoire du club sont Chris Waddle et Didier Drogba. »

𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙚𝙣 𝙔 🛸



La collab OM x DP, c’est 𝗿𝗲́𝗲𝗹 ! 🤩🔵⚪️



𝗗'𝗼𝗿 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗲 @jul 🤝 pic.twitter.com/ql4de2axX0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2023

Pour résumer Au lendemain de l’annonce en grande pompe du partenariat entre sa marque et l’Olympique de Marseille, le célèbre rappeur JuL n’a pas caché sa joie de voir son nom lié au club de ses rêves. Il faut dire qu'il connaît déjà du beau monde...

Bastien Aubert

Rédacteur