OM : Valbuena fait une annonce rassurante pour Villas-Boas

C'était une nouvelle qui filtrait déjà depuis quelques heures mais qui a été confirmée officiellement par l'intéressé lui-même. Mathieu Valbuena, le milieu de terrain de l'Olympiakos, ne sera pas présent pour affronter l'OM le 1er décembre lors d'un match capital en Ligue des champions.

Sans doute impatient de retrouver un stade Vélodrome où il a brillé, Valbuena a annoncé sur Twitter être blessé et ne pas pouvoir retrouver les terrains avant plusieurs semaines.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.



I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY