OM : Valence donne des idées à Longoria pour récupérer plusieurs millions

Alors que l'OM réalise un début de saison au-delà de toutes les espérances, du moins en championnat, un nuage s'est invité dans le ciel ensoleillé de Pablo Longoria. Ce nuage porte le nom de Cazoo, société anglaise devenue sponsor maillot des Phocéens cet été et qui a annoncé la fin de ses activités sur le Vieux Continent. Un problème, évidemment, pour les finances phocéennes, déjà pas bien florissantes.

Mais l'OM n'est pas seul dans cette galère. Le LOSC et Valence sont aussi concernés. Et le club espagnol n'a aucune intention de se laisser faire. Également en difficulté financière, le FCV veut que Cazoo honore son contrat jusqu'au bout. Pour cela, il s'appuie sur un argument imparable : le contrat a été signé avec la maison-mère, en Angleterre, celle qui continue son activité. Le club Ché veut donc que le partenariat aille jusqu'à son terme, et non toucher une indemnité compensatoire... L'OM pourrait s'en inspirer !