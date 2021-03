OM : vente du club, investissements XXL, Ligue des champions... le Maire de Marseille annonce que McCourt veut frapper fort !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Frank McCourt est à Marseille ce lundi. L'Américain a rencontré les supporters de l'OM mais aussi le Maire de la cité phocéenne, Benoît Payan. Et celui-ci a divulgué sur RMC les contours de l'entretien avec le propriétaire de l'OM. Qui aurait notamment annoncé de gros investissements à venir. « Il a compris qu’il y a quelque chose de différent dans cette ville. Il se dit au moment de cette crise que soit il sortait complètement, soit il continue et il y va plus fort. Je crois qu’il va mettre le paquet », a confié le Maire de Marseille.

McCourt n'est pas vendeur, « à aucun prix »

Avant d'ajouter : « Il m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club, à aucun prix. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Ligue des champions. Et moi aussi, ça tombe bien. On n’est pas les seuls. Il faut s’en donner les moyens. » L'élu semble avoir été convaincu... « Je crois que McCourt est quelqu’un d’extrêmement intelligent, qui a mis beaucoup d’argent sur la table. Il a mis, de sa poche, des centaines de millions d’euros dans une ville qu’il n’avait peut-être pas complètement comprise au moment où il a investi. »