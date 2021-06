OM : vente, Saoudiens, organigramme, la rumeur (re)part de plus belle

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'est presque devenu un gag. Entretenu notamment par un certain Thibaud Vézirian, journaliste convaincu, et depuis des mois, que l'OM va être vendu par Frank McCourt à de riches Saoudiens. Ce devait être fait l'été dernier, puis rien. Ce devait être annoncé au cours de cette saison, puis (encore) rien. Difficile, dès lors, d'accorder un quelconque crédit aux propos de Vézirian qui, entre temps, a été rejoint par d'autres "convaincus de la vente".

Parmi eux, un certain Jacques Bayle, consultant pour une radio locale (Maritima), qui, lui-aussi, est persuadé qu'en coulisses des choses bougent. Bayle était l'invité du site footballclubdemarseille pour un live au cours duquel, bien entendu, le sujet a été évoqué.

"Tu ne peux pas croire tout le monde mais il y a des gens qui ont quand même un peu plus de crédit que d’autres, des personnes qui sont dans le football et d’autres qui ne sont pas dans ce milieu. Aujourd’hui je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a eu des négociations et qu’il y a encore des négociations en cours. Ça je le sais, même si je n’ai pas de preuves écrites. Ce sont des gens fiables que je connais depuis très longtemps. Ces négociations se font avec les Saoudiens. Je ne sais pas ce qui va arriver mais un organigramme est en train de se préparer. Je ne suis pas en capacité de donner des dates, je ne dis pas que c’est vendu, mais pour l’olympique de Marseille ça va être difficile, les bilans financiers vont arriver fin juin, et on parle de bilans catastrophiques. J’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi, mais en dix jours j’ai pu avoir plusieurs informations qui se sont vérifiées."

Pour le moment, malheureusement, et à ce sujet, rien n'a jamais été vérifié...