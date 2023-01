OM : Veretout apporte un léger bémol après la victoire à Troyes

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Auteur du deuxième but marseillais à Troyes (2-0) ce soir, Jordan Veretout a livré, à l'instar de ses partenaires, un match plein. A tel point que les Aubois n'ont quasiment pas existé dans cette rencontre, à l'exception d'une dernière demi-heure où ils ont joué un peu plus haut sans néanmoins se montrer très dangereux. C'est toutefois ce que voulait retenir le milieu de terrain, visiblement très perfectionniste, au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final.

« On a mené ce match depuis le début, on a su marquer ce deuxième but, mais on doit en mettre un troisième pour tuer la partie. On a les occasions pour le faire et puis après, on arrête de jouer dans les quinze dernières minutes et on se fait peur. Il faudra corriger ça mais, dans l’ensemble, c’est un bon match de notre part. Le coach nous demande d’apporter le surnombre dans la surface adverse à tour de rôle, que ce soit Valentin (Rongier), Mattéo (Guendouzi) ou moi. On a su apporter ce surnombre, j’ai marqué aujourd’hui, la prochaine fois ce sera un autre mais il faut continuer dans cette dynamique là. »