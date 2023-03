OM : Veretout oublie l'ASSE et le FC Nantes pour les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Formé au FC Nantes, passé par l'AS Saint-Etienne et la Roma, Jordan Veretout a connu quelques publics chauds-bouillants. Mais pour lui, pas de doute, le meilleur est celui de l'OM. Un retournement de situation assez improbable car de nombreux supporters ne voulaient pas de lui l'été dernier en raison des déboires judiciaires de sa femme. Mais dans une interview au site officielle de l'OM, le milieu de terrain est catégorique :

« C’est le plus beau public de France, voire d’Europe. On a envie de les voir heureux, et c’est sûr que parfois, tout n’est pas rose sur le terrain. Quand on joue des matches un peu plus compliqués, on est moins bien et ça nous énerve aussi. On a envie de les voir heureux et de bien jouer à tous les matches. Après, il y aura des matches plus difficiles que d’autres mais c’est sûr qu’on a toujours envie d’être au max pour eux. »