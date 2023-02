OM : Veretout veut ramener la Coupe de France à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’été dernier, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Jordan Veretout pour remplacer Boubacar Kamara au milieu de terrain. Un choix payant car l’international français s’est montré décisif à plusieurs reprises, un joueur très apprécié du coach olympien, Igor Tudor. Dans un entretien accordé à Maritima Médias, Jordan Veretout est revenu sur son arrivée à l’OM.

« Chacun s'adapte différemment. Pendant la préparation avec la Roma, je savais que j'allais partir, donc le coach ne me faisait pas jouer les matchs amicaux. En plus de ça, tu fais une préparation sur la pointe des pieds pour ne pas te blesser et quand j'arrive à Marseille, je ne suis pas prêt physiquement. Même en enchaînant les entraînements, je n'étais pas prêt à répondre présent tout de suite. Malgré tout, le coach m'a fait confiance, je pense qu'il a voulu me mettre des minutes dans les jambes pour enchaîner et arriver à mon niveau le plus vite possible. », a confié le milieu de terrain.

La Coupe de France, un rêve…

"on ne va pas se le mentir, l'objectif c'est rapporter le trophée à Marseille"

Un titre ? Les supporteurs marseillais en rêvent jour et nuit depuis quelques années… Cette saison, l’OM n’est pas mort en Ligue 1 en étant à 5 points du leader le PSG. Interrogé sur un possible titre en championnat, Jordan Veretout préfère rester humble pour l’instant.

« Si on veut faire un très beau championnat, il faut prendre match après match. Il ne faut pas commencer à vouloir s'enflammer. On est au courant qu’à Marseille ça peut s'enflammer rapidement mais ça fait partie du jeu. On a déjà 5 points de retard sur le PSG, Il a Monaco, Lens qui pousse derrière avec le LOSC qui revient bien. Ce n’est pas encore le moment d’en parler… », a confié l'ancien de la Roma avant de donner le réel objectif du groupe marseillais.

« Je pense qu'on a fait une belle chose en en coupe, maintenant il nous reste 3 matchs dans cette compétition et on ne va pas se le mentir l'objectif c'est de la rapporter à Marseille. À partir du moment où on a gagné des grosses équipes comme Rennes, Paris… On a envie d'aller la chercher, on aura un match difficile contre Annecy prochainement. », a-t-il expliqué.

Veretout remercie les Marseillais

Interrogé sur les supporteurs de l’OM, Jordan Veretout a tenu à remercier les fans marseillais pour leur soutien. L’international français ne cesse d’être impressionné par l’ambiance proposée par les Phocéeens.

« Qu’on joue au Vélodrome ou à l’extérieur, on est chez nous à chaque fois. Ils sont partout, c’est exceptionnel. Si on est là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à eux. Quand tu es moins bien, ils sont là, tu les entends et tu peux aller chercher ces victoires parfois à l’arrachée. C’est extraordinaire, je n’ai jamais entendu une ambiance comme ça. Le stade va péter un jour. », a commenté le milieu de terrain de l'OM.