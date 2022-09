OM - Francfort : Veretout veut retenir le positif malgré la défaite

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'attente était grande autour de l'Olympique de Marseille ce soir. Hélas, les Phocéens se sont pris les pieds dans le tapis face au tenant de l'Europa League. L'Eintracht Francfort est reparti avec les trois points du Vélodrome, renvoyant les hommes d'Igor Tudor à leurs études. Pour autant, Jordan Veretout a estimé au micro de Canal+ qu'il y avait des motifs d'espoir pour la suite.

"On a montré un bon visage mais la première mi-temps n'a pas été suffisante. En seconde période, on a essayé de revenir, mais il nous a manqué ce dernier geste pour être récompensé. Il ne faut pas tout jeter non plus. Mais ce n'est pas suffisant en C1. C'est sûr, on a le ballon, on joue bien, mais il faut marquer des buts, sinon on ne peut pas exister en Ligue des champions." Toujours le même refrain...