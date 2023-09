OM : vers une démission de Pablo Longoria !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'OM est en train de vivre l'une de ses fameuses zones de turbulences auxquelles on n'était plus habitués ! Et la dernière victime en date pourrait être l'homme le plus important du club, celui qui l'a redressé de façon spectaculaire depuis deux ans, Pablo Longoria ! Selon la version espagnole d'Eurosport, le président marseillais aurait décidé de lâcher son poste après avoir fait l'objet de menaces de mort lors de la désormais fameuse réunion avec les ultras hier soir.

Un sabordage complet en 24h chrono !

Au cours de cette réunion, les groupes de supporters, qui avaient confié la parole au leader des South Winners, Rachid Zeroual, ont reproché énormément de choses à Longoria et son équipe, réclamant leur démission. Marcelino, qui n'était pas présent, n'a pas apprécié que les choses tournent ainsi au vinaigre et a déjà lâché son poste. Ce pourrait être au tour de Longoria dans les prochaines heures, alors que l'OM s'apprête à vivre un calendrier infernal sur le terrain (Ajax jeudi, PSG dimanche, Monaco, Brighton...). Un sabordage en bonne et due forme. Une grande tradition marseillaise...

