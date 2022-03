OM : victimes de discrimination, les Marseillais envoient un renfort musclé à Bâle !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le FC Bâle a très mal géré la question des supporters de l’OM pour le 8e retour de Ligue Europa Conférence demain (18h45). « S’ils voulaient interdire le déplacement de nos supporters, il aurait fallu nous l’annoncer il y a quinze jours, au lieu de nous laisser espérer », déplore un dirigeant marseillais dans L’Équipe.

La police cantonale de Bâle a décidé, vendredi, de fermer le parcage visiteurs du St-Jakob Park, alors que l’OM avait programmé un cortège de 1 500 supporters pour le retour. Lundi après-midi, le club phocéen tentait une médiation auprès de l’UEFA pour organiser un déplacement bien encadré mais la police restait inflexible sur le parcage et le club de Bâle décidait soudainement de commercialiser des travées pour les Marseillais, les invitant à venir par eux-mêmes !

L'OM va envoyer des stadiers à Bâle !

Hier, le club suisse est revenu sur sa décision et a commencé à annuler les billets pris à la hâte par les supporters de l’OM domiciliés en France… « Il y aura forcément des sympathisants de l’OM habitant en Suisse en tribune, et peut-être quelques audacieux venus de Marseille en solo, soupire-t-on à la Commanderie. On craint une certaine discrimination. »

À défaut d’envoyer ses fidèles, le quotidien sportif ajoute que l’OM enverra des stadiers pour appuyer le dispositif bâlois ! Les joueurs, eux, s’envoleront vers 16 heures après un entraînement en fin de matinée. Sead Kolasinac et Jorge Sampaoli se présenteront devant la presse en début de soirée (19h). Sans doute avec le mors aux dents.

Voici la une du journal L'Équipe du 16 mars 2022 : https://t.co/yHKBhNyU1t pic.twitter.com/9xwqmYAYyo — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 16, 2022

Pour résumer Le flou entourant le déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille à Bâle (18h45) jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa a créé un certain malaise dénoncé par le club phocéen. Du coup, il a pris ses dispositions.

Bastien Aubert

Rédacteur