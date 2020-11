OM : Villas-Boas a planifié plusieurs choix forts à Porto

L’OM peut dire merci au RC Lens. Grâce au report du match de vendredi en raison des trop nombreux cas positifs au Covid-19 dans les rangs des Sang et Or, André Villas-Boas a pu travailler avec son groupe pour préparer le déplacement déjà décisif à Porto en Ligue des champions mardi.

La vitesse, la conservation du ballon et une petite opposition de deux fois 8 minutes ont ainsi rythmé la séance d’entraînement de samedi. Le volume et le travail augmenteront aujourd’hui. En attendant, L’Équipe croit savoir qu’AVB devrait remiser la défense à cinq au placard pour cette rencontre prestigieuse. Le coach de l’OM avait laissé entendre à son groupe avant Manchester City qu’il s’agissait d’un choix tactique ponctuel, lié au profil et à la qualité de l’adversaire.

Payet et Benedetto de retour dans le onze de l'OM ?

Contre Porto, le club phocéen ne devrait pas partir à l’abordage pour autant, mais Villas-Boas devrait réintégrer Dimitri Payet et sûrement Dario Benedetto dans un schéma plus classique et mieux maîtrisé. « La concurrence pourrait jouer à plein au milieu de terrain, où Valentin Rongier et Michaël Cuisance n’ont pas été au niveau des attentes face aux Citizens », glisse le quotidien sportif. Pape Gueye pourrait-il encore avoir droit à une place de titulaire ?