OM – Villareal (2-1) : Payet flambe encore, et Sampaoli fait péter les plombs à Unaï Emery !

29974 spectateurs étaient présents au Vélodrome ce soir pour voir l'OM s'imposer face à Villarreal. Un dernier match de préparation qui a vu Dimitri Payet confirmer ses bonnes dispositions. Affuté, inspiré, le capitaine olympien a encore fait trembler les filets. C'est klui qui a inscrit le 2e but marseillais, après avoir provoqué un csc sur l'ouverture du score. A noter les expulsions côté espagnol de Foyth et de Unaï Emery, dans la foulée, après une altercation avec Jorge Sampaoli. Alberto Moreno a réduit l'écart en toute fin de partie.

Sampaoli avait une nouvelle fois aligné son 3-5-2 avec Steve Mandanda dans les buts, William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Peres en dérense, Valentin Rongier et Luis Henrique en pistons, Pape Gueye, Mattéo Guendouzi et Gerson au milieu, et un duo offensif composé par Dimitri Payet et Cengiz Ünder. L'OM se présentera en confiance le week-end prochain pour débuter la nouvelle saison !

5️⃣1️⃣2️⃣ jours après, vous êtes 𝟮𝟵𝟵𝟳𝟰 à l'@OrangeVelodrome ce soir.



Quel plaisir de se retrouver 🤩 💙🤍#OMVillarreal | 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/EV7csRVqsW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2021