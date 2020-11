OM : Villas-Boas a évité une prise de bec musclée avec Payet

Dimitri Payet n’a pas apprécié. Montré du doigt pour ses mauvaises performances avec l’OM depuis le début de saison, l’ancien milieu offensif du LOSC a profité de cette trêve internationale pour se refaire une petite santé sur le plan physique.

« Dans son esprit, un déclic aurait eu lieu, assure RMC Sport. L’international français, qui traînait un certain blues depuis le début de saison et qui avait eu du mal à retrouver ses sensations après avoir contracté le coronavirus, est décidé à retrouver son niveau. » La prise de conscience de Payet aurait été directement liée à ses mauvaises performances, aux critiques mais aussi et surtout au choix d’André Villas Boas de ne plus le titulariser systématiquement.

Villas-Boas a toujours soutenu Payet en public

Le milieu offensif de 33 ans « a été piqué », reconnaît-on en interne. AVB a compris l’état d’esprit négatif de son meneur de jeu et a tout fait pour le remettre sur les rails grâce à sa meilleure arme : la communication. « Le fait que Villas-Boas le défende publiquement a maintenu une bonne relation entre le joueur et son entraîneur, poursuit la radio sportive. AVB compte énormément sur son milieu de terrain. Et Payet espère lui rendre cette confiance en revenant plus affûté et plus fort. »