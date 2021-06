OM : Villas-Boas a refusé la destination idéale pour faire sortir Mourinho de ses gonds

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face à l'Angers SCO

Licencié début février de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille après moins de deux ans passé sur le banc phocéen, André Villas-Boas cherche un nouveau challenge.

Et le technicien portugais aurait bien pu le trouver en Italie. En effet, AVB était le favori pour devenir le nouvel entraîneur de la Lazio Rome, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira.

Selon A Bola, Villas-Boas aurait décliné cette proposition et place désormais Maurizio Sarri comme seul favori pour le poste laziale. Lors des chauds derbys de Rome, l'ancien coach de l'OM aurait pu croiser la route de José Mourinho, qui est le nouveau coach de l'AS Roma. Les deux hommes ont collaboré ensemble à Porto de 2004 à 2009.

Claudio #Lotito è intrigato dall’idea di contrapporre l’allievo Andrè #VillasBoas al maestro Josè #Mourinho. Un derby in salsa portoghese: domani la #Lazio incontrerà l’ex tecnico di Porto e Chelsea per capire se ci sono i presupposti per un accordo. #calciomercato