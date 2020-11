OM : Villas-Boas a un bouclier efficace face aux critiques

Heureusement que la trêve internationale est intervenue car André Villas-Boas aurait fini par agresser un journaliste ! L'entraîneur de l'OM supportait de plus en plus mal les critiques ces dernières semaines et il en était venu, après la victoire à Strasbourg (1-0), à demander à un reporter de L'Equipe si le succès de son équipe ne le dérangeait pas. La paranoïa, le mode "nous contre le monde entier", ça ressemble davantage à José Mourinho qu'à André Villas-Boas. Mais, accabler par la critique en raison d'un fonds de jeu proche du néant et de résultats en Champions League encore pires, AVB est prêt à tout pour maintenir son équipe à flots.

Mieux vaut suivre l'exemple de Baup que celui de Bielsa

Mais plutôt que de s'emporter contre les médias, le Portugais aurait mieux fait de consulter les statistiques. Car, c'est bien connu, les chiffres ne mentent pas. Or, ceux-ci, produits par le site officiel de l'OM, sont formels : la cuvée 2020/21 réalise le troisième meilleur départ sur la dernière décennie. Avec 18 points en 9 matches, elle n'est devancée que par les 22 unités de celle de Marcelo Bielsa en 2014/15 et les 19 de la bande à Elie Baup en 2012/13.

Attention toutefois : cartonner en début de saison n'est pas gage de réussite en juin. L'équipe d'El Loco, leader à mi-parcours, s'était effondrée après, terminant à la 4e place. Celle d'Elie Baup, en revanche, avait terminé dauphine du PSG et s'était qualifiée pour la Champions League. Un tel dénouement permettrait à André Villas-Boas de retrouver son côté zen…