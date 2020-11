OM : Villas-Boas acte un premier choix fort très risqué à Porto

L’OM doit passer à autre chose. Après deux défaites en autant de matches cette saison en Ligue des champions, la délégation olympienne s’envole ce matin pour Porto, avec 24 membres en son sein. Ce week-end, André Villas-Boas a passé beaucoup de temps à décortiquer les derniers matches de la formation de Sergio Conceiçao, qui s’est inclinée vendredi en Championnat à Paços de Ferreira (2-3).

« Ces derniers jours, il a “fermé” son Instagram et les écoutilles, ce déplacement lui tient à cœur, on le sent, il a insisté sur les failles de l’équipe portugaise », explique un proche du groupe dans L’Équipe. En fin de matinée, AVB a communiqué le groupe de l’OM pour ce déplacement capital au Portugal.

Pas utilisé lors des cinq derniers matches de l'OM, Yuto Nagatamo en est étrangement absent. « Le défenseur japonais (34 ans) ne figure pas dans le groupe de 23 joueurs retenus par André Villas-Boas qui s'est envolé ce lundi vers le Portugal. La raison de son absence n'a pas été précisée », glisse le quotidien sportif, comme pour mieux souligner qu’il pourrait s’agir d’un problème. Le « Special Two » en dira sans doute plus sur le sujet en conférence de presse.