OM : Villas-Boas annonce la couleur avant City et reçoit une bonne nouvelle

C'est un André Villas-Boas tout sourire qui s'est présenté hier face à la presse dans les couloirs du Moustoir (1-0). Sur la défensive après la défaite de son équipe à l'Olympiakos (1-0) mercredi, pour ses débuts en Champions League, l'entraîneur de l'OM était plus détendu hier. Il s'est notamment projeté sur la réception de Manchester City mardi, pour la 2e journée du tour de poules, en annonçant la couleur au niveau tactique.

Un schéma ultra défensif ?

« C’est une équipe très dangereuse quand tu les presses, il faudra peut-être se montrer plus prudents. » Sachant que son équipe s'est présentée en 4-4-2 au Moustoir avec Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Pape Gueye derrière Michaël Cuisance au milieu, on peut donc imaginer que le Portugais va renforcer un peu plus son entrejeu pour la réception des Anglais. L'idée étant de prendre un point à l'ogre du groupe après le faux pas au Pirée.

Cette tactique très défensive a été accompagné d'une bonne nouvelle : Sergio Agüero pourrait manquer le match au Vélodrome. Le buteur argentin est sorti sur blessure contre West Ham (1-1) hier. Il doit passer des examens ce dimanche mais, sachant qu'il revenait à peine de trois semaines d'arrêt, il y a fort à parier que Pep Guardiola ne prendra aucun risque avec lui. Ce qui, au vu de sa prépondérance au sein de l'attaque des Citizens (voir ci-dessous), est une très bonne nouvelle pour l'OM.