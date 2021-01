OM : Villas-Boas aurait déniché la taupe, la surprise est totale !

André Villas-Boas ne sait plus à quel saint se vouer pour expliquer la mauvaise passe de l’OM. Entre erreurs arbitrales et mauvais choix d’équipe, le technicien portugais tente de trouver des explications mais ne parvient plus à redynamiser ses troupes. La nouvelle défaite encaissée à Monaco samedi en est la preuve (1-3).

Après la rencontre, AVB a glissé une petite phrase lourde de sens devant les médias : « RMC continue à avoir les infos de l’OM, c’est une fuite que j’essaie de trouver, mais j’ai l’impression de savoir qui c’est. »

Selon L’Équipe, Villas-Boas ne faisait pas allusion aux bisbilles Payet-Thauvin ou à la vie mouvementée de son vestiaire mais à la personne, haut placée, qui informerait selon lui le média plutôt que son propre coach sur des dossiers comme le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa. Autrement dit, il pourrait s'agir de Jacques-Henri Eyraud... avec qui les relations se se sont distendues ces derniers temps.