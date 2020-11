OM : Villas-Boas aurait perdu les clés pour diriger son vestiaire

Le site FootMarseille a repris les propos de Karim Nedjari sur La Chaîne L'Equipe. Le journaliste pense qu'André Villas-Boas est vraiment en difficulté à l'OM.

« Il est remarquable en conférence de presse, estime-t-il. Il a une technique de réthorique en disant à chaque fois que c'est de sa faute et qu'il s'est trompé avec le sourire. Il anticipe les questions et il a tous les journalistes dans sa poche. Il a un charme fou. Mais c'est compliqué de regarder l'OM. On a l'impression qu'il a perdu les clés de la voiture. »

Et à Nedjari d'ajouter encore : « Il explique bien les choses. Pourtant, individuellement, l'effectif pourrait être dans les meilleurs effectifs français. On a l'impression que ça joue par ligne mais pas en équipe. »