OM : Villas-Boas aurait proposé sa démission !

C'est Florent Germain, notre confrère de RMC, qui le révèle : selon lui, André Villas-Boas a évoqué une possible démission samedi après la défaite surprise de l'OM contre Nîmes. « Colère, amertume… et sentiment de trahison habitaient le coach de l’OM. L’état d’esprit et le manque de combativité affichés par certains Olympiens, notamment ses leaders, l’ont profondément déçu, au point d’effectuer, contre Nîmes, quatre changements d’un coup… dont les remplacements de Dimitri Payet et de Florian Thauvin », explique le journaliste de RMC.

Les joueurs lui auraient demandé de rester

Avant d'ajouter : « Samedi, André Villas-Boas est allé loin. Selon nos informations, AVB a même menacé de démissionner. Et l’a ouvertement dit aux joueurs. Certains d’entre eux lui ont alors demandé de rester, en affirmant que c’était à eux de se remettre en cause. A-t-il prononcé ces mots uniquement pour provoquer une réaction de ses joueurs ? Ou avait-il vraiment en tête de mettre sa menace à exécution ? »

Ce lundi, en conférence de presse, le technicien portugais a évoqué sa «bonne connexion avec le groupe ». Mais questionné sur sa prolongation, il a eu cette réponse : « Je ne sais pas. Ce n’est pas le moment. Ce sujet et ces discussions doivent se dérouler quand on est dans une bonne période, et ce n’est pas le cas. Ça ne me préoccupe pas. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin ! Je suis pour ma part concentré à 100% sur l’OM, jusqu’en juin. »