OM : Villas-Boas bouge Payet avant City et renvoie Valbuena dans les cordes !

Décevant la semaine dernière pour son grand retour en Ligue des champions contre l’Olympiakos, l’OM n’a déjà plus trop le droit à l’erreur. Hôte de Manchester City, le club phocéen va se mesurer à ce qui se fait de mieux en C1. « C'est un grand plaisir pour moi, c'est la première fois que j'affronte Pep Guardiola. Pep Guardiola est l'un des meilleurs. C'est une grande inspiration. Pour nous, c'est une opportunité d'affronter une grande équipe, comme le Bayern en juillet dernier, concède André Villas-Boas en conférence de presse. Malheureusement le Vélodrome est vide, cela aurait dû être un match avec beaucoup de supporters, mais c'est le même chose pour tout le monde. »

Villas-Boas ne tentera aucune expérimentation

À propos de la préparation de la rencontre, le coach de l’OM n’a pas changé ses habitudes. « On se prépare de la même façon. On a beaucoup regardé l'équipe, mais comme on le fait pour tous les autres matches, a-t-il poursuivi. Ils (Manchester) se trouvent dans un moment assez dur, avec beaucoup de matches en Premier League. Mais ils ont l'expérience, c'est l'une des meilleurs équipes au monde. On va essayer de mettre notre stratégie en place. Guardiola propose toujours des tactiques différentes selon les adversaires. Donc on peut s'attendre à autre chose pour demain, ils ont plusieurs dynamiques possibles. C’est la difficulté pour nous, ce n'est pas un match pour faire des expérimentations. »

« Payet doit être aidé par l'équipe pour retrouver son niveau »

Les possibles ajustements tactiques de City ne devraient pas influer sur certains joueurs de l’OM. « Amavi, on l'a déjà déplacé mais pas du tout demain, je pense. Dimitri Payet s'est entraîné et il se sent prêt. Il était notre joueur clé la saison dernière. Il sait qu'il peut faire mieux en ce moment, il doit être aidé par l'équipe pour retrouver son niveau. Ça peut revenir, j’ai confiance en lui pour marquer cette saison (...) On a cet âme et cette solidarité, malgré ce que a dit Mathieu Valbuena après le match face à l'Olympiakos. On a montré notre niveau à Lorient et contre Bordeaux. Et on cherche d'abord des réponses dans notre jeu, pas dans notre solidarité. Nos efforts en fin de match et notre solidarité ont déjà été prouvé contre Metz ou Lille ou lors de la saison dernière. »