OM : Villas-Boas dissimule un terrible secret à ses joueurs

L’OM fait dans le zigzag en ce début de saison. Après la victoire convaincante en L1 contre les Girondins de Bordeaux samedi (3-1), le club phocéen est retombé dans ses travers mercredi face à l’Olympiakos en Ligue des champions (0-1).

La faute à un manque d’envie et d’intensité fatals aux troupes d’André Villas-Boas. Dans cette grisaille ambiante et avant le déplacement à Lorient samedi (17h), le technicien portugais prend toujours le soin de défendre ses joueurs en public et prend généralement les défaites pour lui. Pour autant, ses propres émotions ne correspondraient pas à la réalité.

« Il a été vraiment déçu par certaines performances individuelles »

« Il ne critique jamais, ou presque, ses joueurs en public. Mais il a été vraiment déçu par certaines performances individuelles », reconnaît une source interne au vestiaire de l’OM au micro de RMC Sport, qui parle de « discours de façade » de Villas-Boas. Un « Special Two » qui serait également déçu du manque de justesse technique de certains joueurs en Grèce et qui pourrait monter en pression lors de la récente prochaine de Manchester City en C1.