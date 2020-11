OM : Villas-Boas envoie la presse marseillaise supporter la Juve ou le Barça !

En ce moment, André Villas-Boas est chaud face aux micros. Particulièrement nerveux après la triste victoire de l'OM sur la pelouse du RC Strasbourg (0-1), le Portugais a réglé ses comptes avec les consultants de Téléfoot à l'issue de la rencontre... Et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. En conférence de presse un peu plus tard, ce sont les suiveurs quotidien de Marseille qui en ont pris pour leur grade.

« Prend tes amis, prends le groupe des décevants... »

Alors qu'un journaliste parle d'une prestation « décevante » des Marseillais, le Special Two a fait feu : « Décevant pour qui ? Pour toi. Pour moi non. C’est seulement pour toi non ? A priori, tu n'es pas le seul ? Ok, alors prend tes amis, tu prends le groupe des décevants là-bas et le groupe des contents c’est le vestiaire de l’OM. Tu dois chercher la Juventus ou le Barça pour trouver plus de contenu ».

Pour lui, l'efficacité insolente de l'OM (1 tir, 1 but à la Meinau) n'est pas un problème : « L’an dernier, on a gagné un match 2-1 avec un seul tir. C’était contre Lille. C’est extraordinaire non ? Vous vous rappelez ? Pour gagner contre Lille, trois points. Pour aller à la Ligue des Champions. Vous avez fait la statistique ? C’est incroyable non de gagner contre Lille avec deux buts et un tir. C’est beaucoup non ? Aujourd’hui on était plus à l’égalité, un tir ».