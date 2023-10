OM : Villas-Boas fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympique de Marseille en mars 2021, André Villas-Boas pourrait arrêter d'entraîneur pour embrasser une carrière de dirigeant. Et pour cause, le Portugais a annoncé qu’il devrait se porter candidat aux élections présidentielles du FC Porto, club qu'il a entraîné lors de la saison 2010-2011.

Villas-Boas futur président du FC Porto ?

"Les élections sont prévues pour avril 2024 et je dois tenir compte d’un certain nombre de considérations personnelles et professionnelles. Mes amis considèrent qu’il s’agit de la décision la plus irrationnelle de ma vie, ils ne comprennent pas comment elle peut générer autant de passion en moi. Mais la réalité est que ma famille anglaise est étroitement liée à la fondation du FC Porto. C’est quelque chose que je n’ai appris que plus tard et qui renforce ce sentiment de destinée", a indiqué l'ancien entraîneur de l'OM au quotidien portugais, Publico.

