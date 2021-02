OM : Villas-Boas est mis à pied à titre conservatoire !

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face au RC Lens

L'information vient de tomber. Et elle est officielle. Le communiqué de l'OM tombe à l'instant : "L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire."

Par ailleurs, et il s'agit d'une (forte) éventualité, mais pas d'une certitude, le successeur d'André Villas-Boas, le technicien portugais, sur le banc de touche de l'OM et dès demain contre le RC Lens, pourrait être Nasser Larguet, actuel responsable du centre de formation. Philippe Anziani, l'entraîneur de la réserve olympienne et ancien joueur professionnel, ainsi que Maxence Flachez (ex OL) seraient ses adjoints.