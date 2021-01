OM : Villas-Boas ne digère pas et lâche encore ses coups

Il y a quelques semaines, déjà, l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, était monté dans les tours lors d'un point-presse face à un journaliste de La Provence. Lui reprochant, et vertement, certains de ses écrits à son sujet et notamment des statistiques du technicien portugais en Ligue des Champions. On pensait, depuis, que l'incident était clos. Et qu'AVB avait d'autres chats à fouetter que les journalistes de La Provence.

Seul problème, du moins pour Villas-Boas, la Provence a récemment écrit que l'acyle attaquant argentin de l'OM, Dario Benedetto était à peine plus performant que Kostas Mitroglou, grandissime échec du mercato phocéen qui continue, faute de propositions étrangères, à s'entraîner avec le groupe phocéen. Car pendant que Mitroglou a un ratio d’un but toutes les 120 minutes, ce sont 229 minutes pour Benedetto. Et ça n'a pas plus à l'entraîneur marseillais qui, ce jour, a décroché ses flèches.

"Il y a des bonnes et des mauvaises stats. Mais la Provence cherche toujours des statistiques négatives pour tuer certains joueurs. Je trouve ça dur, je voudrais que La Provence et l'OM soient à côté l'un de l'autre pour rendre l'OM plus fort. On pourrait appeler La Provence, Le Parisien. Un journal régional est normalement associé à son plus grand club. Cette stat est une réalité mais Kostas ne fait pas partie de l'effectif. Il s'entraîne avec nous parce que c'est un mec éduqué qui a le droit de s'entraîner avec nous, a précisé l'entraîneur portugais. Dario est un joueur de l'effectif et je ne compte pas sur Kostas. J'espère qu'il va retrouver le niveau de la saison dernière. Si à chaque fois que vous critiquez un joueur, je dois racheter un effectif..."