OM : Villas-Boas reçoit un conseil précieux contre Manchester City

OM-Manchester City : c'est l'affiche de ce mardi soir en Ligue des champions. Dauphin du PSG la saison passée en L1, l'OM tentera de se relancer après avoir débuté la compétition du mauvais pied en s'inclinant au Pirée la semaine passée sur le terrain d'Olympiakos (0-1). Mais l'affaire s'annonce corsée face à City et son armada.

Raggi conseille aux Marseillais de garder confiance en eux... mais aussi d'élever leur niveau de jeu !

Dans les colonnes de La Provence, Andrea Raggi glisse tout de même un conseil à André Villas-Boas et ses troupes, lui qui avait sorti City avec Monaco en 2017. « Même après notre défaite chez eux (3-5), on savait qu'on se qualifierait chez nous (3-1), a confié l'Italien. Face à eux, il faut rester tranquille et garder confiance. De toute façon, l'OM n'a rien à perdre, c'est Manchester City en face... Après, si Marseille joue comme il le fait aujourd'hui, ça va être très difficile ». L'OM reste tout de même sur une victoire à Lorient (1-0), en L1...