OM : Villas-Boas s’est renfermé, plusieurs joueurs révoltés

L’OM doit passer à autre chose. Après deux défaites en autant de matches cette saison en Ligue des champions, la délégation olympienne s’envole ce matin pour Porto, avec 24 membres en son sein. Ce week-end, André Villas-Boas a passé beaucoup de temps à décortiquer les derniers matches de la formation de Sergio Conceiçao, qui s’est inclinée vendredi en Championnat à Paços de Ferreira (2-3).

« Ces derniers jours, il a “fermé” son Instagram et les écoutilles, ce déplacement lui tient à cœur, on le sent, il a insisté sur les failles de l’équipe portugaise », explique un proche du groupe dans L’Équipe. Ce durcissement de ton, au moins dans l’aspect tactique de la rencontre, a eu le don de sonner la révolte chez certains de ses hommes.

« Plusieurs joueurs ont retrouvé un peu de mordant »

« Plusieurs joueurs, dépités au lendemain de la défaite face à City (0-3), ont retrouvé un peu de mordant et de foi dans l’avenir européen de l’OM », glisse le quotidien sportif. Comme déjà expliqué hier, Dario Benedetto et Dimitri Payet devraient retrouver leur place dans une disposition plus classique, en 4-3-3, AVB espérant retrouver les valeurs et ingrédients de la saison dernière.

L’équipe probable selon L’Équipe : Mandanda (cap.) – Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier ou P. Gueye, Kamara, Sanson ou Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet.