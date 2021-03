OM : Villas-Boas, Thauvin, Sampaoli, Lille, supporters, Dimitri Payet se lâche comme rarement

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Villas-Boas

"Ca a été un an et demi où il a su nous faire progresser. On a fait en sorte, moi le premier, qu'il reste avec nous quand c'était chaud avec la direction, ça montre notre affeciton envers lui. On tient à le remercier pour ce qu'il nous a apporté."

Les supporters qui l'ont critiqué

"C'est ce qui m'excite dans cette villle, on ne peut pas se reposer sur mes laurriers. Je ne suis pas au niveau attendu, mais ça ne remet pas en question mon travail et mon amour pour ce club. J'ai reçu des messages de soutien."

Sampaoli

"On a besoin d'un coach qui nous aide, qui nous amène dans un prjoiet de jeu pour nous faire gagner des matchs. On a surtout besoin d'un coach qui nous aide."

McCourt

"Quand il vient et il vous parle du moindre du détail, tu sais qu'en fait qu'il est là. Il ne nous a jamais descendu, il a toujours été là pour nous épauler, Quand vous entendez ce discours, ça vous donne envie de lui rendre la confiance. On doit le rencontrer. C'est un geste fort. Pouvoir échanger avec lui, ça va nous faire du bien."

Thauvin

"Sous Garcia on était à deux points par match ensemble, certes cette saison c'est moins, mais ça montre aucun problème. Tu pars avec tous tes collègues de travail en vacances ? Non moi non plus. Il n'y a eu pas tout ce qui s'est dit sur nous deux."

Le LOSC et Galtier

"Je connais bien le coach (Galtier), on sait le travail incroyable qu'il a fait. Pour moi c'est l'équipe la plus complète pour la course au titre."