OM : Villas-Boas se paye Mediapro et la LFP en une punchline

En France, le championnat portugais est souvent moqué pour avoir toujours les mêmes vainqueurs. On le regarde avec dédain, oubliant que le FC Porto compte à lui seul deux fois plus de Coupes d'Europe (4) que l'ensemble des clubs hexagonaux. On oublie aussi de souligner que la structure footballistique lusitanienne est extrêmement solide et rarement traversé par des tempêtes comme celle qui agite actuellement la L1 avec Mediapro. D'où l'étonnement d'André Villas-Boas ce jeudi quand il a été interrogé sur le sujet…

"Je n'ai jamais vu ça"

"Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas une proposition pour les droits TV, c'est un scandale ! C'est surprenant que la Ligue n'ait pas demandé de garantie bancaire... C'est absurde. Mediapro s'était présenté comme le sauveur de la Ligue, mais, en fait, il a du mal à payer. Je n'ai jamais vu ça. J'ai été surpris que la Ligue ne se soit pas protégée."

Alors que tout le monde se rejette la faute dans cette affaire qui risque de précipiter plusieurs clubs dans le ravin, André Villas-Boas a sans doute raison : il n'y a finalement que des coupables !