OM : Villas-Boas, un plan spécial Payet avant le PSG ?

Dans L'Equipe d'Estelle, ce lundi, il a été question des relations tendues du moment, à l'OM, entre Dimitri Payet et André Villas-Boas. Et Ludovic Obraniak a son idée à lui... « Qui aime bien châtie bien, a lancé l'ancien lillois. Si Payet réagit comme ça, c'est peut-être parce qu'il s'est attaché à Villas-Boas. Du coup, ça lui tient peut-être plus à cœur. Il faisait partie des joueurs qui l'avaient appelé l'été dernier quand son avenir était incertain. »

Obraniak : « Il a besoin d'être titillé »

Alors qu'AVB a laissé entendre que Payet pourrait être titulaire mercredi contre le PSG, Obraniak a ajouté : « Villas-Boas a tapé du poing sur la table. C'est bien. Il recadre. Mais Payet a aussi besoin de ça, d'être titillé. C'est une façon de l'impliquer. Il l'est. On l'a vu à son entrée en jeu face à Montpellier, quand il a marqué. Et je suis sûr qu'il va jouer contre Paris. Il va vouloir faire un gros match. »