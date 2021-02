OM : Villas-Boas veut encore démissionner à cause du Mercato, McCourt doit trancher ! 

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

André Villas-Boas a lâché une nouvelle bombe sur son avenir en conférence de presse : « On a fini le mercato avec un joueur qu'on a signé (Olivier Ntcham). C'est une décision qui n'est pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça, je l'ai apprise ce matin par la presse. C'est un joueur pour lequel j'avais dit non. J'ai présenté ma démission à cause de ça, a-t-il martelé. Je ne veux rien de l'argent de l'OM et de Frank, je veux seulement partir à cause d'une différence de point de vue sur la politique sportive. Je ne peux accepter ça. La direction ne m'a pas encore répondu. »

L’entraîneur de l’OM en a remis une couche : « Je voulais un remplaçant à Sanson, je ne voulais pas que l'on touche à mon professionnalisme et le temps que je passe. Le club a déjà vécu deux ou trois ans de n'importe quoi dans les transferts... »

Le coach de l’OM est ensuite revenu sur les incidents qui se sont produits samedi à Marseille avec les supporters. « Ça a été difficile à vivre, il y a eu des actes de violence graves, on a été chanceux, sur le pont 10 personnes sont rentrés dans la bâtiment. Ca va rester dans ma tête un long moment. Malgré leur frustration, ils ont dépassé les limites, a-t-il déclaré. Maintenant, on va se focaliser sur Lens, car on a beaucoup d'absents. C'est du 50/50 pour Rongier, Kamara pourra jouer, Amavi non il y a beaucoup de retard pour sa blessure et on a quatre suspendus (Cuisance, Gueye, Balerdi et Khaoui). On continue jusqu'à la décision de la direction... »