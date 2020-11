OM : Villas-Boas voit une menace inattendue émerger en interne

Même si le parcours de l'OM en Ligue des champions fait tâche dans son bilan, André Villas-Boas reste difficilement discutable à Marseille par sa faculté à installer de nouveau le club phocéen dans le haut du panier en Ligue 1. Pourtant, l'avenir du technicien portugais n'est pas forcément clair au délà de la saison à venir. Le Portugais continuera-t-il un challenge qui reste compliqué au quotidien ? Rien n'est moins sûr. Et d'après la Provence, un départ pourrait en arranger certains au club.

Le quotidien régional s'interroge en effet sur l'arrivée estivale de Grégory Vignal, nommé responsable de la préformation au mois d'août. Pour le journal, l'ancien latéral gauche qui découvre Marseille après une longue expérience en Ecosse « n'a pas le profil idéal pour occuper un poste où la connaissance du territoire et la pédagogie avec les enfants sont des qualités indispensables. »

Vignal attendrait un départ d'AVB pour être promu

En interne, son rôle serait également discuté. « On lui apporte plus que ce qu'il nous apporte car on a plus d'expérience que lui sur les jeunes », confie un éducateur du club qui estime cependant que Vignal est un « bon mec » sur le plan humain. La Provence reste néanmoins suspicieuse vis-à-vis d'un Vignal qui pourrait s'inscrire prochainement au BEPF.

« Selon quelques indiscrétions, il lorgnerait surtout un éventuel départ d'André Villas-Boas à la fin de la saison pour intégrer le prochain staff de l'équipe professionnelle. Des ambitions personnelles qui n'ont rien à voir, donc, avec la préformation », conclut le quotidien.