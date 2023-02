OM : Vitinha et Payet à l'ouest, Sanchez indispensable... les tops et les flops de la défaite contre Nice

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'OM avait un bon coup à jouer ce soir, après le nul de Lens à Brest (1-1). Une victoire et il prenait trois points d'avance sur les Sang et Or. Mais comme la semaine dernière contre Monaco (1-1), il a calé à domicile, cette fois face à Nice (1-3). Et cela parce qu'il a encaissé deux buts en huit minutes en fin d'une première mi-temps bien débutée mais très mal terminée. Voici nos tops et nos flops. Les tops Alexis Sanchez : il est entré à la pause à la place de Vitinha, a joué à un poste qu'il n'aime pas mais le jeu marseillais a tout de suite changé. Par ses appels incessants, le Chilien déstabilise n'importe quelle défense, même la plus solide. Il fait briller ses partenaires et éclaire le jeu par ses déviations, ses remises. Dommage qu'il n'ait pas réussi à reprendre le centre d'Ünder à la 78e. Un but aurait été mérité au vu de sa prestation. Véritablement indispensable à l'OM. Valentin Rongier : c'est incroyable de se dire qu'il ne fait toujours pas l'unanimité chez les supporters marseillais ! Pourtant, sa science et sa lecture du jeu sont incroyables. Il a cette capacité très argentine à choisir le bon moment pour donner le ballon, quitte à attendre le tout dernier moment avant l'intervention d'un adversaire. Dans des moments où l'équipe flanche comme en première période, il évite qu'elle ne sombre totalement.

Les flops

Vitinha : on se gardera bien d'avoir un avis définitif sur un joueur de 22 ans qui découvre un nouveau championnat et n'a que six jours d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Mais force est de constater que sa première sous le maillot blanc n'aura pas été une réussite. Face à la redoutable charnière Todibo-Danté, il n'a pas existé. Tudor ne lui a pas fait un cadeau en le titularisant ce soir. L'avantage, c'est que les prochains matches seront forcément meilleurs pour lui !

Dimitri Payet : encensé par Tudor en conférence de presse, le Réunionnais a fait preuve de combattivité. Mais il a été dépassé par le rythme. Surtout qu'on sait qu'il est un diesel, qui a besoin d'enchaîner les matches pour donner sa pleine mesure. Alors, avec une titularisation de temps en temps, on n'est pas près de le revoir au top. Lui aussi a été sorti dès la pause par son entraîneur.

Jonathan Clauss : il a fait son retour au jeu à Nantes, après un mois d'arrêt. Et s'il avait été décisif sur le deuxième but, on avait bien vu qu'il manquait de rythme. C'était encore plus flagrant ce soir ! Bien sûr, il est toujours aussi volontaire offensivement. Mais il manque de précision dans le dernier geste et, défensivement, les Niçois avaient bien compris qu'il laisse des boulevards. Vivement qu'il retrouve ses jambes du début de saison !

Nuno Tavares : à Nantes, on avait eu la version sympa du très brouillon Portugais. Ce soir, on a eu la mauvaise. Branché sur courant alternatif, le gaucher s'est perdu dans les dribbles et les mauvais choix. Quand il est comme ça, Tudor ferait mieux de le sortir dès la pause pour le remplacer par Kolasinac. Car, comme Clauss, non seulement il est inoffensif mais, défensivement, c'est très léger !

Pour résumer L'OM s'est incliné devant l'OGC Nice (1-3) ce soir au terme d'une rencontre qui a tenu ses promesses. Mais pour la recrue Vitinha, la première sous le maillot a été douloureuse. Le Portugais a été sorti dès la mi-temps, tout comme un Dimitri Payet un cran en dessous de ses coéquipiers.

Raphaël Nouet

Rédacteur