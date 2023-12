OM : Vitinha fait son mea-culpa malgré l'OL et répond au recadrage de Gattuso

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

La victoire contre l'OL et la montée en puissance de son équipe

"Le soleil commence à briller légèrement ici à l'OM. On essaie de travailler pour vraiment s'adapter à la philosophie du coach, ça commence à porter ses fruits. Il reste du travail à faire."

Son duo avec Aubameyang

"La mayonnaise a bien pris contre l'OL. Pierre-Emerick Aubameyang et moi on travaille pour ça. C'est peut-être un de nos meilleurs moments. On est prêt à jouer ensemble, ça dépendra des tactiques que le coach mettra en place. Je suis heureux de son arrivée, j'ai beaucoup à apprendre de lui, c'est un plaisir d'être à ses côtés, on s'entend bien. C'est un plaisir de jouer avec lui. Si on a à nouveau l'occasion de jouer ensemble sur le terrain, j'espère que ça fera le même résultat que contre l'OL."

"Je dois m'améliorer"

Ses axes de progression

"Il y a toujours des choses à améliorer, pour moi comme pour tout autre joueur. Je donne mon maximum. Il y a plusieurs points à améliorer : la finition, le positionnement, la lecture du match. Je dois travailler pour m'améliorer, y compris comme personne. Je suis heureux d'avoir marqué. Mais je dois m'améliorer."

Le recadrage de Gattuso

"C'est vrai. Le coach m'en a parlé. Il faut dire que le foot n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours si simple de garder le sourire. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans des situations plus compliquées. Le coeur doit y être. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Je dois être heureux. Quand il dit que je dois sourire, ça veut dire que je dois me sentir heureux. Il faut que je sente ce bonheur au quotidien à l'entraînement."

"Il n'y a pas toujours eu des moments faciles"

Est-t-il malheureux ?

"Il n'y a pas toujours eu des moments faciles. Parfois tout ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Le coach s'en est rendu compte. J'ai pu être un peu triste. J'ai vécu un moment peut-être un peu moins bien. Des gens m'ont aidé. Être heureux est très important."

Gattuso

"Quand il est arrivé, je me suis retrouvé plutôt sur le banc, en raison de mes performances, c'est vrai. J'ai dû aller sur le banc, ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. On doit donner de son mieux, y compris comme remplaçant. J'ai dû montrer avec mon travail et ce que je donne à l'entraînement. Il a vu mon travail quotidien. J'ai sauté sur l'occasion pour être titulaire sur un match. Que ce soit sur le banc ou comme titulaire, je répondrai présent."

Les ambitions en Ligue Europa

"On a des objectifs, des ambitions. C'est clair. Mais il faut travailler, donner de son mieux. Les qualités au sein du groupe, on les a. Il faut maintenant le démontrer sur le terrain."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐕𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚 sur notre chaîne @TwitchFR avant #FCLOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life