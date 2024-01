OM : Vitinha - Mitroglou, la comparaison qui tue

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Le 31 janvier, Vitinha fêtera son premier anniversaire en tant que joueur de l'OM. Mais les dirigeants marseillais espèrent qu'il ne soufflera pas sa bougie car ils comptent bien le vendre avant la clôture du marché des transferts. L'attaquant portugais de 23 ans, recruté pour 27 M€ plus 5 M€ de bonus au Sporting Braga, est un vrai flop. S'il a peu joué en fin de saison dernière, il a eu plus de temps depuis le début de celle-ci et ses lacunes ont sauté aux yeux de tout le monde.

Vitinha marque deux fois moins que Mitroglou

Et si certains pensent encore qu'il peut s'imposer à Marseille, Eurosport a publié un comparatif édifiant avec l'énorme flop qu'a été Kostas Mitroglou. Il s'avère que Vitinha un ratio but/match deux fois plus faible (0,14 contre 0,32) que le Grec, qui a joué à l'OM de 2018 à 2020 et a coûté deux fois moins cher (15 M€). De quoi clore une bonne fois pour toutes le débat sur la capacité de Vitinha de s'imposer à Marseille...

