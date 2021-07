OM : Zidane futur coach du PSG ? Un rappeur marseillais s'étouffe

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n'a encore rien planifié sur son avenir. Malgré l'élimination précoce de l'équipe de France à l'Euro, Didier Deschamps devrait continuer à son poste de sélectionneur des Bleus et la Juventus Turin, l'autre équipe où il était annoncé avec insistance, a finalement rappelé Massimiliano Allegri. Face à ce contexte et devant les quelques rumeurs d'un départ de Mauricio Pochettino, la piste PSG est apparue.

« Zizou n'ira jamais au PSG ! »

Rappeur marseillais et fan de l'OM, L'Algérino ne croit pas une seconde à cette piste. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques depuis le jeudi 1er juillet, l'intéressé a donné son avis tranché sur la question : « Ça, c’est impossible. Zizou n’ira jamais au PSG ! En tant que Marseillais, c’est impossible. Il ne pourrait pas faire ça, c’est impossible. Ça serait une erreur monumentale, mais il est assez intelligent pour ne pas la faire. Je suis sûr qu’il n’a pas le cœur pour aller entraîner Paris, c’est impossible ».

Également lancé sur la saison de son « Ohème », L'Algérino se veut désabusé : « Ça fait beaucoup de saisons où l’OM n’est pas dans le coup. Il y a toujours l’âme du club, il y a toujours les supporters qui sont là, mais il n’y a pas de moyens pour bâtir une grosse équipe, et ça, c’est vraiment frustrant. L’année dernière, quand le championnat a été arrêté à cause du Covid et qu’on a fini deuxième, moi, je n’étais pas content. Je n’étais pas content d’aller en Champions League, je savais qu’on n’avait pas le niveau. On n’a même pas gagné un match, seulement des défaites. On s’est plus foutus la honte qu’autre chose. Sérieusement, on attend un repreneur ». Dans le genre d'un Ajroudi avec Zizou dans les valises ?

