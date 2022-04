PAOK Salonique - OM : les compos officielles

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

PAOK Salonique : Paschalakis - Lyratzis, Ingason, Crespo, Vierinha - Kurtic, Douglas Augusto - Zivkovic, El Kaddouri, Biseswar - Akpom.

OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Guendouzi, Gueye - Harit, Bakambu, Payet.

Pour résumer Vainqueur à l’aller au Vélodrome (2-1), l’OM se déplace ce jeudi sur le terrain du PAOK Salonique en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Fabien Chorlet

Rédacteur