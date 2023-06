PSG : coup de tonnerre pour l'avenir de Galtier, l'OM est encore intéressé !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Marcelino se rapproche de l’OM. Selon L’Équipe, l’entraîneur espagnol et ami de longue date de Pablo Longoria dispose d’une offre écrite du club phocéen et réfléchit à l’idée de le rejoindre cet été afin de remplacer Igor Tudor. Si le dossier semble avancer dans le bon sens, on apprend par ailleurs que Christophe Galtier conserve de nombreux partisans à la Commanderie, où son fils agent a toujours été reçu en grande pompe ces dernières années.